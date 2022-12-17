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Врач назвал симптомы появления холестериновых бляшек

Ольга Стрельникова
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Фото cookie_studio, freepik.com

Семейный врач Нил Патель рассказал, что процесс образования холестериновых бляшек может занять годы. Максимально забив артерию, они мешают току крови и становятся причиной сердечного приступа или инсульта. Об этом пишет издание «Доктор Питер». «Можно пройти через жизнь с некоторым засорением артерий без каких-либо серьезных проблем, однако в целом это очень тревожные заболевания, от которых может быть трудно оправиться», — пояснил врач.

Признаками забившихся сосудов может быть тяжесть в груди, одышка при малейшей нагрузке, повышенная утомляемость, боль в челюсти, онемение конечностей, внезапная, мимолетная боль и покалывание в них. Также Нил Патель рекомендует обратить внимание на ногти. Если они стали ломкими, растут очень медленно, и это не связано с дефицитными состояниями, то есть вероятность наличия холестериновых бляшек.

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