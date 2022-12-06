Врач назвал симптомы нехватки витамина B12

Врач-гастроэнтеролог Илья Невзоров рассказал о том, что нехватка водорастворимого витамина В12 может привести к анемии, нарушению работы пищеварительной системы и разного рода психоневрологическим проявлениям. Об этом пишут «Кубанские Новости». «Если организм человека долгое время недополучает витамин В12, то формируется анемия. Она проявляется сильными и частыми головными болями и шумом в ушах. Если у вас есть такие симптомы, стоит проконсультироваться с опытным врачом и сдать анализ крови, который даст точный ответ на интересующий вас вопрос», — советует врач.

По словам Ильи Невзорова, достаточное количество витамина В12 в организме помогает контролировать эмоции и избегать депрессии. Также он участвует в синтезе ДНК, вырабатывает энергию, принимает участие в образовании эритроцитов, препятствует развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы и болезни Альцгеймера.