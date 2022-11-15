Врач назвал семь факторов, увеличивающих риск развития гастрита

Врач-гастроэнтеролог, терапевт, гепатолог медицинского центра «СМ-Клиника» Шота Каландия назвал семь факторов, увеличивающих риск развития гастрита.

Врач сказал, что самой распространенной причиной развития гастрита является бактерия Helicobacter pylori, продукты жизнедеятельности которой способны вызывать воспалительный процесс.

«Helicobacter pylori можно заразиться при употреблении плохо термически обработанной еды и воды, а также через поцелуй с больным человеком, предметы личной гигиены, плохо вымытую посуду, общие столовые приборы и зубные щетки», — приводит слова специалиста Life.

Однако существуют и факторы, которые увеличивают риск возникновения гастрита. В первую очередь речь идет о длительном и бесконтрольном приеме нестероидных противовоспалительных препаратов. Дело в том, что неправильное употребление этих средств может привести к разрушению защитного слоя желудка, предотвращающего поражение слизистой оболочки пищевода.

Кроме того, болезнь провоцирует и отсутствие регулярного и правильного питания. Также немаловажную роль играет возраст пациента. По словам эксперта, у людей старше 55 лет риск развития гастрита выше.

«Данное заболевание диагностируется в любом возрасте, но у пожилых людей оно встречается чаще. Это связано с тем, что в этом возрасте могут возникнуть возрастные изменения желудочно-кишечного тракта, сопровождающиеся истончением стенки желудка», — заявил Каландия.

Он также отметил, что к гастриту могут привести аутоиммунные причины. Так, клетки иммунной системы вырабатывают антитела к париетальным клеткам, которые находятся на дне желудка, в результате чего снижается уровень витамина B12. Влияют на воспалительные процессы предрасположенность к ВИЧ-инфекции, курение и злоупотребление алкоголем.

Также риск возникновения гастрита повышается и при чрезмерном употреблении горячих напитков натощак.