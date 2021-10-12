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Врач назвал самый полезный орех для кожи и сердца

12 октября, 15:00
Кедровые орехи. Фото Global Look Press
Кедровые орехи. Фото Global Look Press

Диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал о пользе кедрового ореха. По ее словам, он полезен для кожи и сердечно-сосудистой системы.

«Кедровые орехи особенно богаты витамином Е. Этот витамин крайне положительно влияет на состояние кожи, а именно кожа является залогом нашей молодости. В кедровых орешках содержится более 60% от суточной нормы витамина Е. То есть необходимо съесть совсем немного, чтобы восполнить суточную норму. Кедровые орехи богаты калием, магнием и марганцем, которые крайне полезны для сердечно-сосудистой системы. Марганец также благотворно влияет на укрепление костей», — сообщил Арзамасцев в эфире программы «Доктор 24 — Москва 24».

Он также отметил, что все орехи очень калорийны. Употреблять их в большом количестве и часто не стоит.

Дополнительная информация:

www.m24.ru/shows1/137/311815

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Галина Глазко все материалы автора
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