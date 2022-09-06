Врач назвал растения, которые понижают давление

Врач-кардиолог Андрей Кондрахин отметил, что черноплодная рябина и хвощ помогают снизить давление.

«В черноплодной рябине содержатся антоцианы, которые обладают мощным противовоспалительным действием. Эта ягода также богата калием, натрием и другими полезными микроэлементами. Хвощ, в свою очередь, обладает еще и мочегонным свойством. Как известно, при снижении количества жидкости снижается и артериальное давление», — приводит слова эксперта Ura.ru.

При этом отказываться от таблеток в пользу этих растений не стоит, считает врач. Дело в том, что эффект от приема растений не самый большой. Однако их можно употреблять дополнительно.

В небольшом количестве рябину и хвощ можно есть людям с низким давлением.