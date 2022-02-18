Врач назвал ранние симптомы рака желудка
Названы ранние симптомы рака желудка
Британский врач Санджай Мехта перечислил первые признаки рака желудка. По его словам, при этом виде онкологии бывают чаще всего такие признаки, как затрудненное глотание, боль в верхней части живота, кислотный рефлюкс и потеря веса. Однако стоит обращать внимание и на ранние неспецифические симптомы.
«Первые признаки рака желудка часто неопределенны, но могут включать изжогу, расстройство желудка, изменения аппетита, в том числе чувство сытости после еды в небольших количествах, а также тошноту и рвоту», — приводит его слова газета Express.
Также специалист отмечает, что может быть кровотечение в желудке. При этом он напоминает, что данные симптомы характерны и другим болезням, поэтому важно обратиться к врачу.
Источник: https://www.express.co.uk/
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