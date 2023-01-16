Врач назвал пять лучших средств от мигрени, в их числе ботокс и антидепрессанты

Врач Мария Цыпуштанова рассказала, как бороться с мигренью.

«Для мигрени характерна сильная, часто пульсирующая боль, которая может ощущаться с одной или двух сторон головы. Она часто сопровождается тошнотой и рвотой, повышенной чувствительностью к свету и звуку, усиливается при физической нагрузке. При постоянной головной боли лучше обращаться к неврологу, который точно назовет диагноз. Гормональные препараты, такие как оральные контрацептивы, также могут ухудшить течение мигрени. Некоторые женщины, однако, обнаруживают, что их мигрень возникает реже при приеме этих лекарств. Также в список входят алкоголь, напитки с большим содержанием кофеина, стресс, недостаток или переизбыток сна, изменения погоды, некоторые виды лекарств. Могут спровоцировать сильную мигрень и сенсорные раздражители: яркий свет, громкие звуки, сильные запахи. Кроме того, некоторые продукты питания становятся причиной болезни: сыры, сметана, помидоры, цитрусовые, бобовые, специи, колбасы, а также пища с нитритами и глутаматом натрия», — приводит слова Цыпуштановой Life.ru.

Она заявила, что врач может порекомендовать профилактические препараты, если у вас частая, длительная или сильная головная боль, которая не поддается купированию.

«Первое — это таблетки для снижения артериального давления. К ним относятся бета-блокаторы и блокаторы кальциевых каналов. Второе — антидепрессанты. Противосудорожные препараты особенно показаны пациентам с аурой. Ботулинотерапия: инъекции ботулотоксина А (ботокс) примерно каждые 12 недель помогают предотвратить мигрень у некоторых взрослых. Моноклональные антитела к CGRP (фреманезумаб, эренумаб) — это новые препараты с сенсационной эффективностью почти у каждого пациента. Их вводят ежемесячно или ежеквартально в виде инъекций», — добавила Цыпуштанова.