Врач назвал простой и дешевый способ снизить уровень холестерина

Врач-кардиолог Сергей Степанов рассказал, как просто и дешево снизить уровень плохого холестерина в крови. По его словам, при высоком холестерине имеется вероятность того, что в ближайшее 10 лет у человека появятся сердечно-сосудистые заболевания.

«Снизить уровень холестерина можно очень просто. Для этого нужно ежедневно употреблять 50-100 граммов овсяных хлопьев. Но есть надо именно цельнозерновую овсянку, а не хлопья быстрого приготовления, которые в основном и продают в магазинах», — приводит слова эксперта портал Solenka.info.

В овсянке содержится много клетчатки, которая придает объем пищевым массам и благоприятно влияет на микрофлору. В клетчатке овса содержатся еще и бета-глюканы, которые разбухают в и превращаются в желеобразную массу. Это позволяет ей впитать всю желчь и вывести все вредное из организма. За счет этого и происходит очищение крови от холестерина.