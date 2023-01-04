ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 16:00

Врач назвал привычки, которые позволят уменьшить талию

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Девушка в спортивном бюстгальтере.
Фото Freepik/cookie_studio

Врач-диетолог Андрей Лысенков в интервью «Кубанским Новостям» рассказал, что с возрастом все процессы в организме замедляются и избавляться от лишних килограммов, накопленных из-за вредных привычек, гораздо сложнее. Поэтому эксперт посоветовал обзавестись правильными привычками как можно скорее.

Сохранить стройность, по мнению Андрея Лысенкова, помогут утренняя зарядка, острые продукты и овсянка в рационе. Перец чили, имбирь и прочие подобные продукты помогают ускорить обмен веществ и стимулируют желудочно-кишечный тракт. Овсянка богата витаминами и клетчаткой, также способствующими нормализации ЖКТ. Это заведомо избавит от запоров, несварения и прочих проблем, грозящих скачками веса.

Как подчеркнул Андрей Лысенков, активизации метаболизма и сжиганию калорий поспособствуют утренняя зарядка, гимнастика или йога. Они дают общеукрепляющий и терапевтический эффект. Изнуряющий бег и занятия в тренажерном зале, по мнению специалиста, необязательны.

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Здоровье
0
Читайте также
Игрок клуба НФЛ перенес остановку сердца во время матча. Он в критическом состоянии
Овечкин сделал дубль и стал еще ближе к Гретцки. Но двухметровый американец затмил нашу звезду
Минобороны опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ высокоточными боеприпасами
Судно «Принцесса Арктики» загорелось в Мурманске
В США высказались за выход из НАТО
Рогозин отправил послу Франции ранивший его осколок от снаряда гаубицы Caesar
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Врач Аплетаева рассказала, как алкоголь выводит из организма витамин B

Дерматолог назвала три вещи, которые нельзя делать с кожей зимой
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости