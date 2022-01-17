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Сегодня, 08:00

Врач назвал природное средство от похмелья

Галина Глазко
Похмелье.
Фото Global Look Press

Психиатр Эммерт Робертс из Королевского колледжа в Лондоне провел исследование, где проанализировал эффективные средства от похмелья. Результаты были опубликованы в журнале Addiction.

Специалист отметил три потенциальных средства от похмелья: толфенамовая кислота, пиритинол и экстракт гвоздики. Эти вещества испытывали на группах от 16 до 30 человек. Экстракт гвоздики оказался единственной пищевой добавкой и природным веществом, которое не является лекарством.

«Единственным гарантированным средством от похмелья можно назвать отказ от употребления алкоголя или сокращение количества выпитого. При этом питье воды вряд ли поможет избежать неприятных последствий застолья наутро. Оно эффективно только при обезвоживании», — отметил Робертс.

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