Врач назвал природное средство от похмелья

Психиатр Эммерт Робертс из Королевского колледжа в Лондоне провел исследование, где проанализировал эффективные средства от похмелья. Результаты были опубликованы в журнале Addiction.

Специалист отметил три потенциальных средства от похмелья: толфенамовая кислота, пиритинол и экстракт гвоздики. Эти вещества испытывали на группах от 16 до 30 человек. Экстракт гвоздики оказался единственной пищевой добавкой и природным веществом, которое не является лекарством.

«Единственным гарантированным средством от похмелья можно назвать отказ от употребления алкоголя или сокращение количества выпитого. При этом питье воды вряд ли поможет избежать неприятных последствий застолья наутро. Оно эффективно только при обезвоживании», — отметил Робертс.