Врач назвал постоянную заложенность ушей симптомом рака

Сотрудник Центра протонной медицины в Праге (Чехия) Йиржи Кубеш перечислил неочевидные признаки образования раковой опухоли в области головы и шеи. По словам специалиста, раковая опухоль головы и шеи очень достаточно часто развивается в носу, шее или горле. И об этом могут сигнализировать несколько признаков.

«Постоянная заложенность в ушах может быть признаком рака в этой области и вокруг нее. Боль в деснах и язвы, белые и красные точки также могут свидетельствовать о наличии онкологического заболевания», — приводит его слова сайт Express.

Доктор призывает обращать внимание на данные симптомы и своевременно обращаться к врачу, так как болезнь лучше выявить на ранней стадии.