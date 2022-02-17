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Сегодня, 14:00

Врач назвал постоянную заложенность ушей симптомом рака

Постоянная заложенность в ушах может указывать на рак
Галина Глазко
Постоянная заложенность в ушах может указывать на рак.
Фото Global Look Press

Сотрудник Центра протонной медицины в Праге (Чехия) Йиржи Кубеш перечислил неочевидные признаки образования раковой опухоли в области головы и шеи. По словам специалиста, раковая опухоль головы и шеи очень достаточно часто развивается в носу, шее или горле. И об этом могут сигнализировать несколько признаков.

«Постоянная заложенность в ушах может быть признаком рака в этой области и вокруг нее. Боль в деснах и язвы, белые и красные точки также могут свидетельствовать о наличии онкологического заболевания», — приводит его слова сайт Express.

Доктор призывает обращать внимание на данные симптомы и своевременно обращаться к врачу, так как болезнь лучше выявить на ранней стадии.

Источник: https://www.express.co.uk/life-style/health/1566065/cancer-symptoms-head-and-neck-persistently-blocked-ears
Здоровье
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