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Назван овощ, который стоит есть ежедневно

Галина Глазко
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Свекла.
Фото Global Look Press

Врач-терапевт Виктор Иконников посоветовал употреблять свеклу, которая доступна по цене, но при этом обладает массой полезных свойств.

По словам специалиста, свекла содержит витамины А, Е и С, калий, кремний кобальт, марганец, хром, медь и молибден. А также этот овощ оказывает благотворное влияние на кожу, способствуя ее омоложению.

«Свекла укрепляет кости, очищает кровь от плохого холестерина, препятствуя развитию атеросклероза и оптимизирует работу печени. Идеальным источником энергии будет свекольный сок», — приводит слова эксперта «Царьград».

Иконников рекомендует каждый день съедать пару ломтиков свеклы. Можно ее также натереть, съесть с маслом или сметаной.

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Источник: https://tsargrad.tv/news/chistit-krov-i-zamedljaet-starenie-vrach-nazval-ovoshh-kotoryj-objazatelno-nuzhno-est-kazhdyj-den_512149
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