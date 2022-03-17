Назван овощ, который стоит есть ежедневно

Врач-терапевт Виктор Иконников посоветовал употреблять свеклу, которая доступна по цене, но при этом обладает массой полезных свойств.

По словам специалиста, свекла содержит витамины А, Е и С, калий, кремний кобальт, марганец, хром, медь и молибден. А также этот овощ оказывает благотворное влияние на кожу, способствуя ее омоложению.

«Свекла укрепляет кости, очищает кровь от плохого холестерина, препятствуя развитию атеросклероза и оптимизирует работу печени. Идеальным источником энергии будет свекольный сок», — приводит слова эксперта «Царьград».

Иконников рекомендует каждый день съедать пару ломтиков свеклы. Можно ее также натереть, съесть с маслом или сметаной.