Врач назвал неожиданную пользу безалкогольного пива

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов назвал пользу безалкогольного пива. По его словам, этот пенный напиток может благоприятно влиять на работу ЖКТ.

«Безалкогольное пиво воздействует на микробиом кишечника, который отвечает за наш иммунитет. Благодаря дрожжам и продуктам брожения этот напиток стимулирует выработку желудочного сока, а органические кислоты улучшают обмен веществ в кишечнике», — приводит слова специалиста «Газета.ру».

В свою очередь, по его словам, безалкогольное вино не может похвастаться своей пользой. В таком напитке практически нет полезных веществ, потому что они исчезают при экстракции этанола.

Его стоит пить лишь тем, кто намерен избавиться от вредной привычки выпивать на психологическом уровне.