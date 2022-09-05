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5 сентября, 09:00

Врач назвал неожиданную пользу безалкогольного пива

Читать «СЭ» в
Безалкогольное пиво полезно для ЖКТ.
Фото Global Look Press

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов назвал пользу безалкогольного пива. По его словам, этот пенный напиток может благоприятно влиять на работу ЖКТ.

«Безалкогольное пиво воздействует на микробиом кишечника, который отвечает за наш иммунитет. Благодаря дрожжам и продуктам брожения этот напиток стимулирует выработку желудочного сока, а органические кислоты улучшают обмен веществ в кишечнике», — приводит слова специалиста «Газета.ру».

В свою очередь, по его словам, безалкогольное вино не может похвастаться своей пользой. В таком напитке практически нет полезных веществ, потому что они исчезают при экстракции этанола.

Его стоит пить лишь тем, кто намерен избавиться от вредной привычки выпивать на психологическом уровне.

Регулярное употребление пива наносит серьезный ущерб здоровью. Что будет, если пить пиво каждый день?
Источник: https://gazeta.ru/family/news/2022/09/04/18482173.shtml
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