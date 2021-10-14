Врач назвал неочевидные продукты, приводящие к набору веса

Врач-эндокринолог Антон Поляков назвал неочевидные продукты, из-за которых можно набрать лишние килограммы. В их числе есть даже фрукты и ягоды.

«Человек может поправляться из-за пищевой аллергии или непереносимости определенного продукта. Это происходит вследствие того, что организм не может переварить пищу и начинает накапливать жидкость, в результате желудочно-кишечный тракт работает неправильно. В первую очередь следует убрать из рациона сыр. Он богат гистамином и может восприниматься организмом как весьма аллергенный продукт.

Стоит помнить, что продукты, содержащие глютен, усиливают воспаления. Дрожжи, рожь и пшеницу можно заменить на льняную или конопляную крупу, рисовую или гречневую лапшу. Похудение могут тормозить фрукты и ягоды, так как фруктоза нагружает печень, которая не справляется с расщеплением жиров. Тем, кто следит за своим весом, не следует употреблять более 200 г ягод и фруктов ежедневно", — цитирует Полякова «Пятый канал».

Также эндокринолог отметил, что набрать вес можно, употребляя не только картофель, но и баклажаны, томаты, стручковый перец. Он советует заменить их на брокколи, цветную или брюссельскую капусту.