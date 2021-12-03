Врач назвал неочевидные последствия перенесенного коронавируса

Врач-инфекционист Георгий Викулов рассказал о последствиях после коронавирусной инфекции. По его словам, постковидный синдром часто характеризуется болями в суставах и мышцах, нарушениями в психике.

«Бывает усталость, как будто человек разгружал вагоны, ни с чем не связанный кашель, внезапные головные боли. Часто возникает тромбоэмболия, особенно у людей с варикозным расширением вен. Пациенты отмечают нарушение сна, тревогу, одышку, боль в груди и обострение хронических болезней», — отметил Викулов в эфире программы «О самом главном» на «Россия 1».

Также врач отметил, что каждый третий из переболевших ощущает разные симптомы.