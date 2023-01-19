Врач назвал напитки, которые противопоказаны людям с чувствительным желудком

Терапевт, эндокринолог, кардиолог и кандидат медицинских наук Алексей Жито сообщил, что алкоголь, газированные и горячие напитки, а также фруктовые соки противопоказаны людям с чувствительным желудком и его заболеваниями.

«Алкоголь противопоказан людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта — с любыми: пищевода, кишечника, печени, поджелудочно-желудочного и с желудком. Если мы говорим про так называемый чувствительный желудок, то алкоголь здесь крайне негативно воздействует», — цитирует Life.ru Жито.

Врач добавил, что газированные напитки увеличивают объем желудка. Когда газов много, они способствуют растяжению стенок желудка и возникает избыточное количество соляной кислоты. Горячее питье, по словам медика, негативно сказывается на состоянии слизистой ротовой полости, слизистой пищевода и желудка, потому что если напиток очень горячий, то он повреждает слизистую ротовой полости, пищевода и желудка вплоть до формирования онкологии.

Последними в этом списке стали фруктовые соки. Жито сообщил, что они содержат большое количество заранее заготовленных кислот, которые могут вызывать обострение язвенной болезни, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и эрозий.