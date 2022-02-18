Онколог назвал главные причины развития рака.

Врач-онкоиммунолог Даниил Щепеляев рассказал об основных причинах развития рака. По его словам, за последние пару лет в России онкологические заболевания прогрессировали из-за того, что пациенты вовремя не смогли пройти обследования в условиях пандемии.

Как отмечает специалист, большую роль в развитии рака играет образ жизни, работа, питание, доходы и генетика.

«Онкологические заболевания не передаются по наследству. Основной фактор развития рака — генетическая предрасположенность. Все зависит от особенности жизни и заболеваний конкретного человека», — приводят слова врача «Народные Новости».

Он также считает, что для снижения риска возникновения онкологии должны быть реализованы специальные программы, которыми будут заниматься и врачи, и другие специалисты.