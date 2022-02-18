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Сегодня, 13:00

Онколог назвал главные причины развития рака

Врач перечислил основные причины развития рака
Галина Глазко
Онколог назвал главные причины развития рака.

Врач-онкоиммунолог Даниил Щепеляев рассказал об основных причинах развития рака. По его словам, за последние пару лет в России онкологические заболевания прогрессировали из-за того, что пациенты вовремя не смогли пройти обследования в условиях пандемии.

Как отмечает специалист, большую роль в развитии рака играет образ жизни, работа, питание, доходы и генетика.

«Онкологические заболевания не передаются по наследству. Основной фактор развития рака — генетическая предрасположенность. Все зависит от особенности жизни и заболеваний конкретного человека», — приводят слова врача «Народные Новости».

Он также считает, что для снижения риска возникновения онкологии должны быть реализованы специальные программы, которыми будут заниматься и врачи, и другие специалисты.

Источник: https://nation-news.ru/690534-sluchainost-ili-nasledstvennost-onkolog-nazval-glavnye-prichiny-razvitiya-raka
Здоровье
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