Врач назвал четыре «суперфуда», без которых не обойтись после 40 лет

Терапевт Алексей Жито посоветовал людям старше 40 потреблять сельдерей, чеснок и красную рыбу.

«Здесь, конечно, играет большую роль то, как он приготовлен, то есть в свежем виде или термически обработанном. Когда мы употребляем термически необработанный, наш организм тратит на переваривание большое количество энергии для выработки желудочного сока, желчи, поджелудочного сока, на работу моторики ЖКТ. В результате для некоторых продуктов количество калорий, которые мы из сельдерея получаем, практически минимальное либо сопоставимо с тем, которое мы затрачиваем на его переваривание. Следующим суперфудом является красная рыба, особенно лососёвые. Как и тыква, этот продукт содержит огромное количество полиненасыщенных жирных кислот омега-3, которые встраиваются в мембраны практически всех клеток и защищают организм от вредного токсического воздействия свободных радикалов. Во-вторых, красная рыба славится содержанием большого количества витамина D, который задействован практически во всех метаболических реакциях, содержит необходимое количество йода и брома, тем самым нормализует работу щитовидной железы, которая также отвечает за процессы метаболизма нашего организма», — приводит слова Жито Life.ru.