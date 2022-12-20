Врач назвал 5 правил, которые помогут сохранить здоровье в морозы

Врач Шэнь Цзюнь, занимающийся традиционной китайской медициной, рассказал, что в сильные холода необходимо, прежде всего, держать в тепле грудь, живот, поясницу и ноги. Это поможет, по мнению специалиста, избежать развития болезней сердца, желудка, кишечника, спазмов мышц шеи, плеч, спины и артрита коленей. Об этом пишет портал ИноСМИ.

Также специалист из Китая рекомендует быть осторожнее с закаливанием и холодной водой, особенно это важно пожилым людям с болезнями сердца и сосудов. Шэнь Цзюнь обратил внимание, что в холода нужно выпивать не менее 2,5 л воды в сутки.

«Полезно пить воду натощак, в 5 часов вечера и в 9 часов вечера», — подчеркнул специалист.

Пользу организму в мороз принесет согревающая и тонизирующая диета, в которую входят продукты, богатые витаминами, жирами и белками. Она обязательно должна включать курицу, креветок, баранину, лонган, китайские финики и прочее. Также, по мнению Шэнь Цзюнь, в пищу нужно употреблять еду черного цвета — черные древесные грибы, черные бобы, черный кунжут. Эти продукты укрепляют почки, защищают от холода и увлажняют легкие, помогая организму в выработке жидкости.

Китайский врач рекомендует, несмотря на холода, больше гулять в хорошую погоду и греться на солнце. Также будут полезны аэробные упражнения, например, быстрая ходьба, бег трусцой, прыжки на скакалке или подъем по лестнице.