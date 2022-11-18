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Врач назвал 4 способа снизить риски серьезных патологий ЖКТ

Алина Савинова
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Терапевт и врач-гастроэнтеролог Шота Каландия рассказал, как снизить риски развития серьезных патологий ЖКТ.

«Для этого необходимо исключить табакокурение. Никотин и никотиновые смолы нарушают перистальтику желудка и кишечника, выделение пищеварительных соков приводит к появлению спазмов в кишечнике, болей в подложечной области, тошноты по утрам, изжоги и вздутия живота. Вместе с тем не стоит злоупотреблять алкоголем, поскольку этиловый спирт провоцирует развитие язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки, алкогольного гепатита и панкреатита. Осложнения, спровоцированные злоупотреблением алкоголя, могут привести к летальному исходу. При перфорации двенадцатиперстной кишки ее содержимое выходит в свободную брюшную полость и вызывает перитонит — воспаление брюшины», — приводит «Life.ru» слова врача.

Также Каландия отметил, что не стоит забывать о регулярных профилактических осмотрах.

«Для скрининга атрофического гастрита и рака желудка возможно использование анализа крови гастропанель — комплекса лабораторных исследований крови (пепсиноген I, пепсиноген II, гастрин-17 и антитела Helicobacter Pylori IgG), который позволяет оценить функциональное и анатомическое состояние слизистой желудка», — добавил он.

Источник: https://life.ru/p/1539851
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