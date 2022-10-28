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Сегодня, 10:45

Врач-нарколог рассказал, что может случиться, если совмещать алкоголь и спорт

Ольга Стрельникова
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Спорт.
Фото Global Look Press

Нарколог предупредил о последствиях тренировок после злоупотребления алкоголем.

Нарколог и психиатр Алексей Казанцев в беседе с Life.ru предупредил, что занятия спортом с похмелья, после злоупотребления алкоголем могут привести к трагедии. «У тех, кто злоупотребляет алкоголем, вообще довольно часто кардиомиопатия, кардиодистрофия и довольно часто внезапная остановка сердца на фоне нарушения ритма», — отметил нарколог.

Употребление алкоголя истощает ресурсы организма, выводя с жидкостью необходимые магний, калий, кальций, натрий. От чего сильно страдает и сердце, а также происходит обезвоживание, на фоне которого сгущается кровь и затрудняется кровообращение. Если к этому подключить физическую активность, в ходе которой движение крови усиливается, может произойти внезапная остановка сердца.

Здоровье
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