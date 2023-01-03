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Сегодня, 17:00

Врач Мансурова назвала пять напитков для желающих сбросить вес

Виктория Кравченко
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Вода.
Фото Global Look Press

Диетолог, нутрициолог Ирина Мансурова назвала пять напитков, которые способствуют снижению веса. Она сообщила, что лучшим для похудения является вода.

«Лучший выбор — чистая негазированная или талая вода. Последнюю можно легко приготовить и дома, поместив контейнер с водой в морозилку. Через 40 минут емкость нужно достать и первый образовавшийся лед выбросить, так как это и есть все тяжелые примеси, содержащиеся в воде. Они замерзают первыми. Далее контейнер снова убирается в морозилку и затем оттаивается по мере необходимости», — сказала она Life.ru.

Она отметила, что чашка горячего чая, выпитая за 20 минут до еды, кокосовая вода, имбирный напиток или кефир также помогут снизить аппетит.

Источник: https://life.ru/p/1549826
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