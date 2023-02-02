Врач Мансурова назвала продукты, которые помогут ослабшему организму в феврале

Врач-диетолог Ирины Мансуровой назвала продукты, которые помогут ослабшему организму в феврале.

«Первое — в ежедневный рацион следует включить гречку, посоветовала медик. Крупа богата полезными микроэлементами. В ее составе железо, йод, медь, фосфор, витамины группы Е, В и РР. Гречка прибавит энергии и надолго сохранит чувство насыщения. Второй важный продукт февраля — гранат. В народе гранат имеет название «лекарство от 100 болезней». На третьем месте — настой из шиповника. Высокий уровень каротина в напитке укрепляет защитные свойства иммунной системы, также там много аскорбиновой кислоты. В банках с квашеной капустой много витаминов. Витамин С, много витамина B6, который помогает усваиваться белкам и полезен для нервной системы. Пятым идет имбирь. Он незаменим для профилактики простудных заболеваний. Грецкие орехи являются одним из лучших противовоспалительных продуктов, они содержат несколько питательных веществ, которые играют роль в поддержке иммунной системы, включая витамины E и B6, медь и фолиевую кислоту. Грецкие орехи снижают психологический стресс, а неконтролируемый стресс ослабляет иммунитет», — приводит слова Мансуровой Life.ru.