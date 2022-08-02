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Врач Лишин заявил о неожиданной пользе пива для почек

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Некоторые урологи советуют употреблять пиво для выведения мелких камней и песка из почек.
Фото Global Look Press

Врач-терапевт Виктор Лишин перечисли продукты, которые стоит включить в рацион при мочекаменной болезни почек. Специалист напоминает, что при камнях или песке в почках необходимо соблюдать диету, которая подразумевает отказ от жирной и слишком соленой пищи. При этом Лишин уверяет, что можно употреблять пиво в небольших количествах.

«Многие урологи советуют употреблять пиво, поскольку оно способствует наиболее быстрому выведению мелких камней и песка из почек. Однако это не значит, что нужно пить его литрами», — приводит слова специалиста «Газета.Ru».

Важно также употреблять достаточное количество чистой питьевой воды, а при обострении мочекаменной болезни необходимо полностью отказаться от кофе. Не стоит злоупотреблять соленым, жирной рыбой и есть много арбуза.

Стоит помнить, что при чрезмерном употреблении жидкости увеличивается нагрузка на сердце и сосуды.

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Источник: https://gazeta.ru/family/news/2022/07/30/18229988.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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