Мясников заявил о пользе лишних килограммов для пожилых людей

Врач и телеведущий Александр Мясников в новом выпуске программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» рассказал о пользе лишних килограммов для пожилых людей.

По словам специалиста, наличие лишнего веса помогает увеличить продолжительность жизни. Это подтверждается результатами различных научных исследований.

«Пожилые люди даже не с избыточным весом, а у которых индекс массы тела чуть больше 26 — а это достаточно много — живут намного дольше, чем те, у кого индекс массы тела низкий», — сказал теледоктор.

Ранее Мясников рассказал, что жжение вверху живота может быть симптомом сердечного приступа.