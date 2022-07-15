Мясников развеял пять популярных мифов о раке

Врач и телеведущий Александр Мясников в новом выпуске программы «О самом главном» на «России 1» опроверг популярные мифы об онкологии.

Так он не согласен, что заболеваемость раком в России растет и молодеет быстрее, чем в других странах. По его словам, процентное соотношение по заболеваемости онкологией в России не больше, чем в других развитых странах. При этом онкология в мире, действительно, растет и молодеет. Это связано с тем, что люди стали проходить диспансеризацию, делать скрининги, поэтому и чаще ставится диагноз.

Мясников опроверг, что онкология всегда сопровождаются болью. По большей часть рак протекает бессимптомно, а боли появляются лишь на последних стадиях. Врач не подтверждает, что рак — это приговор. При раннем выявлении онкологии есть шансы на полное выздоровление, в частности, от рака щитовидной железы, груди или простаты.

«Многие считают, что лечиться лучше за рубежом. Какое-то время назад так и было. В России всегда оперировали очень хорошо, но подходы к химиотерапии отличались от зарубежных. Не было у нас понятия и об иммуноонкологии, но это было очень давно», — сказал Мясников.

Развеял теледоктор и миф о том, что у обычных пациентов нет доступа к передовым технологиям. Сегодня можно дистанционно записаться и пройти обследование на специальных томографах, которых раньше и в Москве было всего один-два.