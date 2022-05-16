Мясников рассказал о взаимосвязи воспаления лимфоузлов и развития рака

Врач и телеведущий Александр Мясников в новом выпуске программы «О самом главном» рассказал о взаимосвязи воспаления лимфоузлов и развития рака.

«Главной причиной увеличения лимфоузлов являются вирусные заболевания. Причинами воспалений лимфоузлов в двух и более точках организма служат туберкулез, ВИЧ, мононуклеоз и онкология», — сообщил теледоктор.

Как отмечает Мясников, при лимфоме увеличиваются лимфоузлы над ключицей, при воспалении левого узла возможна онкология в брюшной полости, правого узла — рака груди.

Если же увеличены лимфоузлы в задней части шеи, то это может говорить о заражении бартонеллезом. Симптомами данного заболевания являются недомогание, высокая температура и боли в животе.