Мясников назвал главную опасность синдрома Гийена — Барре

Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале рассказал о главной опасности синдрома Гийена — Барре (СГБ). Ранее стало известно, что с таким диагнозом в реанимацию попал российский бизнесмен Анатолий Чубайс.

Данный синдром характеризуется поражением нескольких периферических нервов от ног до рук и головы, что приводит к общей слабости и параличу. Из-за этого пациенты не могут передвигаться, шевелить руками, глазами и другими мышцами.

«Самое опасное, что часто отказывают мышцы, при помощи которых мы дышим, и может развиться паралич дыхания», — заявил теледоктор.

Это заболевание, как правило, протекает от двух до нескольких недель. Больному при этом необходимо интенсивное лечение. По словам Мясникова, предшествует синдрому Гийена — Барре бактериальная или вирусная инфекции.