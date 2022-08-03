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Малышева перечислила главные причины импотенции

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Елена Малышева.

Врач и телеведущая Елена Малышева в новом выпуске программы «Жить Здорово!» на Первом канале вместе с коллегами рассказала о частых причинах импотенции. По словам специалистов, это происходит вследствие недостаточного наполнения кровью сосудов мужского полового органа.

В программе также опровергли мнение, что снижение потенции происходит в результате приема лекарств. Врач Герман Гандельман отметил, что бета-препараты и мочегонные средства оказывают подобное воздействие только на некоторых пациентов, но далеко не на всех.

«Атеросклеротические бляшки перекрывают сосуды, а если они не наполняются кровью, значит, имеется проблема в кровоснабжении сосудов мужского органа и в ближайшее время это может перейти в сердце и головной мозг. Помните, что импотенция является предвестником инфаркта», — сказал Гандельман.

В свою очередь Малышева добавила, что на снижение потенции влияют чрезмерное употребление сахара и соли, а также ожирение, которое значительно снижает уровень тестостерона.

Ранее Малышева объяснила, как часто нужно менять постельное белье.

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