Малышева предупредила об опасности боли за грудиной

Телеведущая и врач Елена Малышева объяснила, почему появляются болевые ощущения в груди. Она предупредила, что возникновение острой и внезапной боли за грудиной опасно для жизни. При появлении болей необходимо вызвать бригаду скорой помощи.

«Вызвав скорую помощь, не забудьте открыть дверь. Потому что, если у вас инфаркт миокарда, вы можете потерять сознание — и скорая к вам не попадет. Врачи проведут электрокардиографию для выявления инфаркта миокарда или аритмии, взяв анализ крови на тропонин», — написала в своем Telegram-канале теледоктор.

Если врачи не выявят инфаркт или аритмию, то все равно необходимо обратиться к специалисту для осмотра. Причинами боли за грудиной может быть межреберная невралгия, рефлюкс-эзофагит и другие болезни.