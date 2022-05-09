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Малышева предупредила об опасности боли за грудиной

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Елена Малышева.
Фото Global Look Press

Телеведущая и врач Елена Малышева объяснила, почему появляются болевые ощущения в груди. Она предупредила, что возникновение острой и внезапной боли за грудиной опасно для жизни. При появлении болей необходимо вызвать бригаду скорой помощи.

«Вызвав скорую помощь, не забудьте открыть дверь. Потому что, если у вас инфаркт миокарда, вы можете потерять сознание — и скорая к вам не попадет. Врачи проведут электрокардиографию для выявления инфаркта миокарда или аритмии, взяв анализ крови на тропонин», — написала в своем Telegram-канале теледоктор.

Если врачи не выявят инфаркт или аритмию, то все равно необходимо обратиться к специалисту для осмотра. Причинами боли за грудиной может быть межреберная невралгия, рефлюкс-эзофагит и другие болезни.

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Источник: https://t.me/malyshevalives/122
Елена Малышева
Здоровье
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