Врач Хачирова рассказала, как рыба и бананы помогают бороться с гипертонией

Врач Асият Хачирова рассказала, как рыба и бананы помогают бороться с гипертонией.

«Всем пациентам с артериальной гипертензией рекомендована DASH-диета. Это здоровый тип питания с пониженным содержанием соли. Также можно обратить внимание на средиземноморский тип питания или на скандинавский, где много овощей, фруктов, нежирных белковых продуктов, есть сложные углеводы в рационе. Банан — это хороший источник калия, который также есть в запеченном картофеле. В неделю надо съедать не менее двух порций рыбы. При этом одна из этих порций должна быть жирной, то есть два дня в неделю вы едите рыбу, при этом в один раз — это действительно жирная морская рыба, второй раз это могут быть и другие сорта рыбы. Например, речная», — приводит слова Хачировой Life.ru.