Врач-гастроэнтеролог рассказала о признаках разрушающейся печени

Врач-гастроэнтеролог Наталья Марченко в интервью радио Sputnik рассказала, что о дегенеративных процессах в печени могут сигнализировать общая слабость, кровоточивость десен, отеки, тяжесть в правом боку, раздражение кожи и зуд.

«Пациенты довольно часто узнают о наличии каких-то проблем с печенью только на стадии цироза, — говорит специалист. — Коварство печени заключается в том, что ухудшение ее состояния может происходить без симптомов до самых последних стадий».

Определить болезнь поможет регулярное прохождение обследования. При появлении первых неприятных симптомов стоит обратиться к врачу.

Своевременная постановка диагноза позволит не просто избежать печальных последствий, но и начать вовремя восстанавливать клетки печени.