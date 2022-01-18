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Сегодня, 07:00

Врач Гандельман рассказал, как снизить холестерин без таблеток

Галина Глазко
Герман Гандельман.

Телеведущий, кардиолог Герман Гандельман назвал простые способы, которые помогут снизить уровень плохого холестерина.

«Во-первых, нужно снизить вес. Это приведет к параллельному снижению уровня холестерина в среднем на 8 процентов. Лучше всего сбрасывать вес за счет сбалансированного питания. Заполняйте половину тарелки салатами, а оставшуюся половину разделите между гарниром и белковой пищей. Употребляйте правильные жиры. Например, лосось поможет снизить и холестерин, и давление», — сказал доктор в эфире программы «Жить здорово».

Кардиолог также рекомендует заниматься физической активностью и понизить уровня сахара в крови, который повреждает стенки сосудов.

Источник: https://www.1tv.ru/live
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