ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 08:00

Врач Габинский заявил, что кофе улучшает кровообращение головного мозга

Названа неочевидная польза кофе
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Кофе улучшает кровообращение мозга.
Фото Global Look Press

Врач-кардиолог Ян Габинский назвал неочевидные полезные свойства кофе. По его словам, этот напиток помогает при упадке сил и улучшает кровообращение мозга.

«Мнение кардиологов о кофе в последнее время изменилось. Он благоприятно влияет на организм. Кофе улучшает кровообращение головного мозга и помогает при упадке сил. Если же понижено артериальное давление, то кофе позволяет сохранить бодрость в течение дня», — приводит слова Габинского URA.RU.

Употреблять кофе стоит в первой половине дня. При склонности к повышенному артериальному давлению необходимо выбирать безкофеиновый вариант.

Кофе. Какой кофе лучше пить? Польза и вред популярного напитка

Источник: https://ura.news/news/1052555872
Здоровье
Питание
0
Читайте также
Знакомство с Викторией Адамс перевернуло карьеру Бекхэма: звезда Spice Girls негативно отзывалась о футболистах, но передумала
Миллиардер Федун застрял в Доме футбола из-за еды. Как исполком РФС запретил увеличивать число команд в РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В чем польза кокосового масла? Рассказала врач
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости