Врач Габинский заявил, что кофе улучшает кровообращение головного мозга

Врач-кардиолог Ян Габинский назвал неочевидные полезные свойства кофе. По его словам, этот напиток помогает при упадке сил и улучшает кровообращение мозга.

«Мнение кардиологов о кофе в последнее время изменилось. Он благоприятно влияет на организм. Кофе улучшает кровообращение головного мозга и помогает при упадке сил. Если же понижено артериальное давление, то кофе позволяет сохранить бодрость в течение дня», — приводит слова Габинского URA.RU.

Употреблять кофе стоит в первой половине дня. При склонности к повышенному артериальному давлению необходимо выбирать безкофеиновый вариант.