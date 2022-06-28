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Сегодня, 10:00

Врач назвала признаки чрезмерного потребления соли

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Отеки и жажда могут быть признаками избытка соли в организме.
Фото Global Look Press

Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила признаки чрезмерного потребления соли. По ее словам, к этим симптомам относятся жажда, постоянная усталость, снижение работоспособности и резкий набор веса.

При избытке соли сгущается кровь, это мешает питать головной мозг и сердце. В связи с этим появляются усталость и слабость.

«О чрезмерном употреблении соли могут говорить раздражительность и невозможность сконцентрироваться. Часто это списывают на стресс и усталость, но по факту это из-за соли», — приводит слова специалиста «Москва 24».

Также из-за задержки жидкости повышается артериальное давление. Избыток соли приводит и к набору веса за счет отеков, появляющиеся при задержке жидкости в организме.

По утрам могут наблюдаться мешки под глазами, а в течение дня — отеки ног.

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Источник: https://www.m24.ru/news/obshchestvo/27062022/473743?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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