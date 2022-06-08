Малышева назвала болезни, о которых можно узнать по изменению в походке

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее коллеги в новом выпуске программы «Жить здорово!» перечислили болезни, которые можно распознать по переменам в походке.

Так, невролог Дмитрий Шубин отметил, что при ощущении «ватных ног» речь может идти о периферической атаксии. Чаще всего люди с этим диагнозом передвигаются в полусогнутом состоянии.

Отмечается, что от этого часто страдают женщины во время беременности. Это может привести к изменению спинального пространства. В зависимости от ситуации прописываются медикаменты, назначаются уколы или проводится операция.

Врач-кардиолог Герман Гандельман, в свою очередь, рассказал о синдроме перемежающейся хромоты. При нем больной обычно делает передышки и не может быстро ходить. Это говорит о нарушении кровотока в ногах, так как сосуды заполняются атеросклеротическими бляшками, что и вызывает боль. Проблему определяет ультразвуковое исследование.

При этой болезни специалисты рекомендуют больше ходить для улучшения кровотока, однако иногда проводится операция.