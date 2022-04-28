Малышева назвала три способа снизить давление без таблеток

Врач и телеведущая Елена Малышева вместе с соведущим Германом Гандельманом в новом выпуске программы «Жить здорово» на Первом канале перечислили действенные способы для снижения артериального давления без приема таблеток.

Врачи рекомендуют регулярно заниматься физической активностью, ограничить употребление соли и соблюдать диету.

«Если мы снижаем вес на один килограмм, в среднем артериальное давление снижается на один миллиметр ртутного столба. При употреблении соли в организме задерживается натрий, что приводит к отеку стенки сосуда. При физической же нагрузке выделяются вещества, расширяющие сосуды для того, чтобы больше кровотока приходило к мышцам», — сообщил Гандельман.

Малышева, в свою очередь, добавила, что исключение соли из рациона питания способно снижать артериальное давление до 10 миллиметров ртутного столба.