Врач-диетолог рассказала, несет ли томатный сок пользу при COVID-19

Врач-диетолог кандидат медицинских наук Екатерина Бурляева отметила, что в помидорах и томатном соке содержатся вещества, обладающие антиагрегантными свойствами, которые не дают тромбоцитам склеиваться в крови. Однако при лечении коронавируса они не применяются, так как при инфекции используют антикоагулянты.

«Разница в том, что первые просто нарушают образование вещества, участвующее в свертывании крови, а вторые относятся к лекарствам, эффект которых несравним с влиянием пищевых продуктов. На томатный сок при COVID-19 надеяться не стоит», — приводит слова диетолога «АиФ».

При этом специалист отметила, что в целом томатный сок полезен и пить его нужно. В нем содержится большое количество антиоксидантов, каротиноидов, витамина Е, пектинов и множество полезных микроэлементов. Суточная норма составляет 200-250 мл. Осторожным стоит быть людям с хроническим гастритом и эзофагитом.