Врач-диетолог посоветовала в праздники делать акцент на менее калорийных блюдах

Врач-диетолог Дарья Русакова посоветовала в праздники употреблять менее калорийные блюда. Он подчеркнула, что лучше отдать предпочтение мясу и нежирной рыбе.

«Зачастую лишний вес и повышенный аппетит связаны с депрессией, то есть со сниженным настроением. Люди пытаются в еде черпать себе настроение и бесконтрольно потребляют вредную еду. Продукты, богатые триптофаном, дают достаточно быстро человеку чувство радости. Следует есть их в небольшом количестве, и вы уже не голодны, соответственно, не заедаете свой стресс или депрессию», — сказала диетолог Life.ru.

Также врач дала совет обратить внимание на продукты, богатые триптофаном — твердые сорта сыра, творог, молоко, йогурт, рыба, мясо, грибы, финики, орехи.