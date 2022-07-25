Названы категории людей, кому не стоит злоупотреблять медом

Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, кому стоит употреблять мед с осторожностью. По ее словам, людям с сахарным диабетом и маленьким детям не стоит им злоупотреблять.

«Мед мы относим к добавленным сахарам, то есть по калорийности он близок к обычному сахару. Необходимо контролировать количество меда, так как его избыток будет повышать калорийность вашего рациона в общем», — приводит слова эксперта «Москва 24».

При этом многие ошибочно полагают, что мед является популярной альтернативой сахару. В нем много калорий и простых углеводов, что может пагубно сказаться на здоровье, особенно диабетиков.

Врач не рекомендует употреблять его и детям в первый год жизни. Мед способен развить кишечные заболевания, потому что у него нет термической обработки.