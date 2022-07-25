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Названы категории людей, кому не стоит злоупотреблять медом

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Мед не стоит есть диабетиками и младенцам.
Фото Global Look Press

Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, кому стоит употреблять мед с осторожностью. По ее словам, людям с сахарным диабетом и маленьким детям не стоит им злоупотреблять.

«Мед мы относим к добавленным сахарам, то есть по калорийности он близок к обычному сахару. Необходимо контролировать количество меда, так как его избыток будет повышать калорийность вашего рациона в общем», — приводит слова эксперта «Москва 24».

При этом многие ошибочно полагают, что мед является популярной альтернативой сахару. В нем много калорий и простых углеводов, что может пагубно сказаться на здоровье, особенно диабетиков.

Врач не рекомендует употреблять его и детям в первый год жизни. Мед способен развить кишечные заболевания, потому что у него нет термической обработки.

Сахар: польза и&nbsp;вред. Сахар: польза и вред. Что будет, если есть сахар каждый день, и где его купить
Источник: https://www.m24.ru/news/obshchestvo/22072022/484053?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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