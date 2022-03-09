Назван напиток, защищающий от рака

Врач-диетолог Мелиса Караташ рассказала порталу Haber7 о пользе турецкого кофе. По ее словам, этот напиток оказывает профилактическое действие против большого количества заболеваний, включая онкологию. Специалист рекомендует употреблять кофе после завтрака вместе с гущей.

«Для здоровья кофе по своей ценности сопоставим с золотом. Турецкий кофе считается панацеей от многих бед. Он содержит антиоксиданты, которые обладают антиканцерогенным действием», — объяснила диетолог.

Сразу несколько исследований, по словам Караташ, доказывают, что употребление кофе связано с профилактикой развития рака мочевого пузыря, молочной железы, гортани, щек и других видов онкологии.

Помимо этого, турецкий кофе способен увеличить уровень хорошего холестерина в крови, предотвратить сахарный диабет и уменьшить риск сердечного приступа.