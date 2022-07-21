Гинзбург заявил, что детям и женщинам после 40 лет нельзя есть торты

Врач-диетолог и телеведущий Михаил Гинзбург заявил, что торты и пирожные можно употреблять не всем. По его словам, нельзя их есть детям, женщинам после 40 лет, которые склонны к полноте и сахарному диабету, а также мужчинам после 50 лет, имеющим болезни сердца и сосудов.

Торты и пирожные — это не только слишком сладкие десерты, но еще и жирные, что может спровоцировать развитие разных заболеваний.

«Некоторые производители жиры делают на пальмовом масле и на большом количестве спредов, которые имеют большое количество трансжиров. Сочетание сахара и жира как раз и приводит к ожирению, атеросклерозу, диабету, то есть ко всем возрастным болезням», — приводит слова теледоктора портал Ura.ru.