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Врач дала совет, как побороть тягу к алкоголю

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Растение кудзу поможет побороть тягу к алкоголю.
Фото wikipedia.org

Врач-диетолог Галина Калинина назвала натуральное средство, которое поможет побороть тягу к алкоголю. Эксперт в интервью порталу Solenka.info напомнила, что особенно страдает печень. Увеличиваются риски развития рака печени и цирроза, а содержание жира в печени становится больше.

Снизить тягу к спиртному поможет кудзу или пуэрария. Это растение семейства бобовых, которое богато азотом и белком, а также содержит фитонутриенты, участвующие в разложении этанола. Благодаря этому значительно снижается тяга к алкоголю без побочных эффектов, а еще и уменьшается интоксикация от спиртного.

Добавлять кудзу стоит в свой рацион питания, например в салат. Можно и принимать его в виде экстракта. Лучше всего этого делать перед походом на мероприятие или встречу с друзьями, где будет присутствовать алкоголь.

Пиво. Какие алкогольные напитки можно и нельзя пить в жару?
Источник: https://solenka.info/vrach-dietolog-kalinina-nazvala-luchshee-naturalnoe-sredstvo-protiv-tjagi-k-alkogolju.html
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