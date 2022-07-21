Врач дала совет, как побороть тягу к алкоголю

Врач-диетолог Галина Калинина назвала натуральное средство, которое поможет побороть тягу к алкоголю. Эксперт в интервью порталу Solenka.info напомнила, что особенно страдает печень. Увеличиваются риски развития рака печени и цирроза, а содержание жира в печени становится больше.

Снизить тягу к спиртному поможет кудзу или пуэрария. Это растение семейства бобовых, которое богато азотом и белком, а также содержит фитонутриенты, участвующие в разложении этанола. Благодаря этому значительно снижается тяга к алкоголю без побочных эффектов, а еще и уменьшается интоксикация от спиртного.

Добавлять кудзу стоит в свой рацион питания, например в салат. Можно и принимать его в виде экстракта. Лучше всего этого делать перед походом на мероприятие или встречу с друзьями, где будет присутствовать алкоголь.