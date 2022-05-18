Врач опровергла мнение о вреде кофе при похудении

Врач-диетолог Елена Тихомирова опровергла популярное мнение, что кофе вреден при похудении. По словам специалиста, для снижения веса данный напиток будет, наоборот, очень эффективен. Все потому, что кофеин — стимулятор мозговой и мышечной активности, способный подавить чувство аппетита.

«Если человек хочет похудеть, большинство врачей запрещают пить кофе. Этим они показывают свою абсолютную некомпетентность и неграмотность. Черный кофе независимо от способа приготовления не содержит калорий и не вредит фигуре», — приводят слова специалиста «Известия».

Отмечается, что кофе можно употреблять регулярно, но без сахара, так как сахар является дополнительным источником калорий. Однако вместо него можно использовать сахарозаменитель. Следует учитывать, что молоко, сироп и другие добавки также увеличивают количество калорий в напитке.

Тихомирова напоминает, что при умеренном употреблении кофе из организма не вымываются минералы и не поднимается давление.