Врач сообщила о неожиданных свойствах чеснока

Врач-диетолог Елена Соломатина назвала неожиданные свойства чеснока. По словам эксперта, он помогает разжижать кровь и не дает размножаться бактерии Helicobacter pylori.

Чеснок известен своими бактерицидными свойствами. В связи с этим его принято употреблять для профилактики простудных заболеваний. Также в нем содержится витамин C и другие полезные вещества. Однако чеснок также способен разжижать кровь.

«В чесноке находится аллицин, то есть кроворазжижающее естественное средство. Густая кровь опасна образованием тромбов и, соответственно, повышением давления, которые провоцируют инсульты и инфаркты», — приводит слова Соломатиной «Москва 24».

Рекомендует употреблять не больше одного зубчика чеснока в день. Людям с проблемами ЖКТ его употреблять нельзя.

Врач также отмечает, что чеснок способен помочь предотвратить возникновение язвенной болезни, поскольку мешает размножению бактерии Helicobacter pylori.