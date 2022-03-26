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Сегодня, 08:00

Врач сообщила о неожиданных свойствах чеснока

Галина Глазко
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Врач сообщила о неожиданных свойствах чеснока.
Фото Global Look Press

Врач-диетолог Елена Соломатина назвала неожиданные свойства чеснока. По словам эксперта, он помогает разжижать кровь и не дает размножаться бактерии Helicobacter pylori.

Чеснок известен своими бактерицидными свойствами. В связи с этим его принято употреблять для профилактики простудных заболеваний. Также в нем содержится витамин C и другие полезные вещества. Однако чеснок также способен разжижать кровь.

«В чесноке находится аллицин, то есть кроворазжижающее естественное средство. Густая кровь опасна образованием тромбов и, соответственно, повышением давления, которые провоцируют инсульты и инфаркты», — приводит слова Соломатиной «Москва 24».

Рекомендует употреблять не больше одного зубчика чеснока в день. Людям с проблемами ЖКТ его употреблять нельзя.

Врач также отмечает, что чеснок способен помочь предотвратить возникновение язвенной болезни, поскольку мешает размножению бактерии Helicobacter pylori.

Чеснок. Польза и вред чеснока. Сколько можно есть в день?

Источник: https://www.m24.ru/news/obshchestvo/24032022/444034?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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