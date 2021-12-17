Врач дала советы, как адаптироваться к холодам.

Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, что есть во время холодной погоды. По ее словам, употребление каш поможет организму лучше пережить экстремальные морозы, которые прогнозируют в Москве на следующей неделе.

«Рисовая, пшенная и тыквенная каши — самые энергетические. Они долго сохраняют тепло и дают энергию. Еще лучше будет добавить туда белок, например сыр и яйцо. Также стоит одеваться в несколько слоев одежды. Молодежь сейчас ходит в легких кроссовках, у них голеностоп практически открыт, но как только наступает переохлаждение ног, сразу возникают заболевания. Перед выходом на мороз обязательно нанесите на кожу лица и рук защитный жирный крем, чтобы избежать шелушения и раздражения», — цитирует специалиста «Москва 24».

Она напомнила, что переохлаждение любой части тела дает простудное заболевание.