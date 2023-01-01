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Врач дала рекомендации, как пить алкоголь с минимальными последствиями для организма

Ольга Стрельникова
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Шампанское.
Фото Unsplash.com/Pinar Kucuk

Главный врач наркологического диспансера Ростовской области Елена Малышко в беседе с РИА «Новости» рассказала, что начинать праздники нужно плавно — выпивать можно небольшое количество алкоголя, сохраняя градус спиртных напитков на том же уровне или повышая его. Также специалист отметила, что крайне плохая идея — смешивать алкоголь с газированными напитками и закусывать большим количеством еды. Это даст большую нагрузку на все системы организма.

Ускорить выведение алкоголя, по словам нарколога, поможет активное движение и умеренные физические нагрузки. «Наиболее отравляющее воздействие на организм оказывает ацетальдегид, в который перерабатывается алкоголь. Поэтому, чтобы быстрее вывести его из организма, нужно вовремя остановиться, подышать свежим воздухом, принять желательно прохладный душ и обязательно поспать», — заключила Елена Малышко.

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