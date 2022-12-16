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Сегодня, 18:15

Врач дал советы по первой помощи при травмах на катке или лыжной прогулке

Иван Шитик
Корреспондент
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Врач травматолог-ортопед призвал подумать о технике безопасности перед выходом на лед или лыжную прогулку.

«Вывихи, переломы и ушибы распознать несложно, но при любой травме с болевым синдром и отеком или покраснением мягких тканей, необходимо обращение к врачу-специалисту. Обычно травма сопровождается отеком, однако в холодное время года этот симптом проявляется не всегда, либо проявляется очень медленно», — отметил специалист Life.ru.

Быстро отек может нарастать при вывихах и переломах, тогда же наблюдается деформация и боль в месте травмы. Кроме того, на глаз пациент может определить и движения костей необычного характера. В случае с вывихами наблюдается нарушение функции сустава, когда попытки сделать хоть какие-то движения будут сопровождаться болью.

«Первая помощь при любых видах травм, кроме травм грудной клетки, заключается в наложении на место травмы давящей холодной повязки (или любого холодного предмета). В зимнее время года это может быть лед или снег. Если налицо все признаки вывиха или перелома, то необходимо зафиксировать поврежденную конечность подручными средствами (ветки деревьев, шарф, ремень и т.д.) и немедленно обратиться за помощью в травмпункт», — добавил врач.

Особое внимание, отмечает Кунцев, при занятии зимними видами спорта стоит уделить технике безопасности: пройти необходимый инструктаж, не забывать о шлемах, налокотниках и других средствах защиты и быть внимательными, стараясь избегать любых столкновений. Для досуга необходимо использовать только сертифицированный инвентарь, который будет соответствовать вашему росту. Важно также правильно за ним ухаживать, чтобы он мог прослужить гораздо дольше.

Источник: https://life.ru/p/1546173
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