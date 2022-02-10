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Сегодня, 07:00

Врач дал советы, как продлить жизнь

Врач рассказал, что влияет на продолжительность жизни человека
Галина Глазко

Врач-геронтолог Юрий Конев рассказал, что на продолжительность жизни человека влияют три фактора: генетика, качество системы здравоохранения и соблюдение здорового образа жизни.

«Система здравоохранения принимает участие в продлении жизни не более чем на 10-12 процентов. Генетика — тоже на 10-15 процентов. Остальное — это здоровый образ жизни. При этом ЗОЖ вносит более 60 процентов увеличения продолжительности жизни», — приводит слова Конева «Вечерняя Москва».

Он также отмечает, что максимальный возраст у мужчин составляет 110 лет, а у женщин — 115-117. И, по его мнению, их не так уж и трудно достичь. Самое главное следить за своим здоровьем.

Ранее «СЭ» рассказывал о продуктах, увеличивающих продолжительность жизни.

Источник: https://vm.ru/news/946023-vrach-rasskazal-kak-prodlit-sebe-zhizn
Здоровье
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