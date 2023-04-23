Врач Богатырев предупредил об опасностях самолечения цистита

Врач Артур Богатырев предупредил об опасностях самолечения цистита.

«Острым циститом болеют преимущественно женщины. Это связно с тем, что у женщин более короткая и широкая уретра, поэтому в нее легче проникает инфекция. Также к предрасполагающим факторам относятся гинекологические причины — это кольпит и бактериальный вагиноз. Цистит обычно развивается остро, поэтому появляются сильные и внезапные позывы к мочеиспусканию (позыв может ощущаться постоянно), боль, резь при мочеиспускании, моча может быть с примесью крови, либо кровь может выделяться в самом конце мочеиспускания. Также может возникнуть боль в нижней части живота. В некоторых случаях поднимается температура до 38 градусов, но в большинстве случаев она остается нормальной», — приводит слова Богатырева Life.ru.